Описание

Godox AD100Pro Dual KIT – компактный и легкий комплект для фотографа, позволяющий быстро организовать освещение студийного качества на выездной съемке. В базовый комплект входят две аккумуляторные вспышки Godox AD100Pro, два адаптера AD-E2 для установки вспышек на стойку, просветный фотозонт UBL-085T, серебристый фотозонт UBL-085S, адаптер S2 с байонетом Bowens и прочный рюкзак CB20, который вмещает в себя все перечисленное оборудование вместе с камерой и парой объективов. Комплект удобно хранить и брать с собой как на короткие выезды, так и в дальние командировки.

Аккумуляторные вспышки Godox Witstro AD100Pro

Аккумуляторная вспышка AD100Pro – это легкая и компактная вспышка с максимальной энергией импульса 100 Дж, высокоскоростной синхронизацией HSS (до 1/8000), коротким временем перезарядки (от 0.01 до 1.5 с), поддержкой TTL и стабильной цветовой температурой. Вспышка оснащена перезаряжаемой литиево-ионной батареей VB26 и способна выдать до 360 импульсов на полной мощности. Встроенная система беспроводной синхронизации Godox X 2.4G делает вспышку незаменимой на выездной съемке.

Мощная и портативная вспышка AD100Pro подойдет для работы коммерческих, свадебных и универсальных фотографов, работающих в студии и за ее пределами, репортажных журналистов и путешественников. Пользователи, нуждающиеся в мощном выносном моноблоке, оценят «карманный» формат фотовспышки, яркое и круглое световое пятно, а также входящие в комплект модификаторы, расширяющие творческие возможности.

Комплект насадок Godox AK-R1

Godox AK-R1 – набор светомодифицирующих аксессуаров для управления световым потоком. Аксессуары крепятся при помощи магнитов, быстро устанавливаются и легко сменяются. Внешний диаметр кольца – 3". В набор входят полусферический рассеиватель, плоский широкоугольный диффузор, шторки для управления световым потоком, отражатель-флаг («белая карта») с регулируемым углом наклона, соты, конверсионные оранжевые фильтры, цветной зеленый фильтр, резиновый конус (снут). Все аксессуары уложены в компактный жесткий кейс-ракушку.

Установка на осветительную стойку

Вспышка устанавливается на стандартные студийные стойки при помощи наклонного комплектного кронштейна-адаптера AD-E2, который дает возможность плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180°. Надежный металлический кронштейн включает в себя крепление для зонта. Без адаптера AD-E2 ее можно устанавливать на любые крепления (присоски, зажимы, удочки).

Расширение возможностей с байонетом Bowens

Адаптер S2 (Bowens) позволит раскрыть максимальный потенциал вспышки AD100Pro при работе с сотфбоксами, портретными тарелками, рефлекторами, конусами и другими дополнительно приобретаемыми светомодификаторами с байонетом Bowens. Кронштейн наклоняется почти на 180°, имеет крепление 5/8" для монтажа на стойке и крепление для установки зонта.

Светомодифицирующие фотозонты для отличного результата

Просветный фотозонт UBL-085T используется в съемках, когда необходимо создать мягкий рассеянный свет. Серебристый зонт UBL-085S обеспечивает высокую контрастность светотеневого рисунка и четкость деталей. Зонты диаметром 85 см упаковываются в чехлы, длина которых не превышает 48 см, а вес — 0.6 кг, и также помещаются в комплектный рюкзак.

Путешествие с комфортом

Рюкзак CB20 изготовлен из гладкой, водонепроницаемой, износостойкой нейлоновой ткани с уплотненными стенками, которые защищают оборудование от случайных ударов. Внутреннее пространство организовывается с помощью мягких разделителей на липучках. Для удобства доступа рюкзак открывается на всю ширину, молния с двумя замками проходит по всему периметру рюкзака, за исключением донной части. На внутренней стороне крышки находятся четыре кармана и сетчатое отделение для хранения дополнительных аксессуаров: светофильтров, кабелей, аккумуляторов и так далее. В удобных боковых карманах можно переносить небольшие осветительные стойки, например Godox 210F (продаются отдельно). Съемный поясной ремень поможет распределить нагрузку, на клипсе ремня находится сигнальный свисток. Усиленная конструкция ручки и наплечных ремней обеспечивает комфорт при длительной переноске комплекта, вес которого составляет около 5 кг.

Комплектация