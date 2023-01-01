Конус Godox AD-S9 с сотами для AD180 / 200 / 360
Код товара : УТ-00037828
Артикул : 27292
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Конус (коническая насадка, снут) для вспышек Godox Witstro AD180, AD360, AD200 и AD200 Pro (с открытой лампой). Создает узконаправленный луч света, отлично подходит для создания световых акцентов, а также для задней подсветки волос модели (в портретной съемке). Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки, которые еще более повышают направленность света.
Конусы AD-S9 устанавливаются прямо на вспышки, не требуют дополнительных адаптеров.
Конический снут: диаметр 4.7 см, вес 40 г
Цилиндрический снут: диаметр 8 см, вес 70 г