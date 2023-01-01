Конус (коническая насадка, снут) для вспышек Godox Witstro AD180, AD360, AD200 и AD200 Pro (с открытой лампой). Создает узконаправленный луч света, отлично подходит для создания световых акцентов, а также для задней подсветки волос модели (в портретной съемке). Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки, которые еще более повышают направленность света.