Портретная тарелка Godox AD-S3/S4 с сотами для AD200, AD360 (уцененный)
Код товара : УТ-00075003
Артикул : 27289 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
3 940 ₽
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Портретная тарелка с сотами Godox AD-S3/S4 подходит для вспышек Godox Witstro AD180, AD360, AD200 и AD200 Pro (с открытой лампой). Внутренний диск отражает свет вспышки на всю площадь тарелки, создавая достаточно широкий поток жесткого света. Сотовая решетка позволяет ограничить угол рассеивания, а тканевая насадка, наоборот, – довольно мягкий, рассеянный свет. Круглая форма рефлектора создает блики правильной формы в глазах модели, а жесткий характер света четко прорисовывает все грани и контуры, поэтому эту насадку часто используют в портретной съемке общего характера, а также в жанрах Beauty и Fashion.
Данная насадка устанавливается только на головки Godox с открытой лампой (bare bulb).
Диаметр: 30.5 см
Вес: 440 г.