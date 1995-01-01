Портретная тарелка с сотами Godox AD-S3/S4 подходит для вспышек Godox Witstro AD180, AD360, AD200 и AD200 Pro (с открытой лампой). Внутренний диск отражает свет вспышки на всю площадь тарелки, создавая достаточно широкий поток жесткого света. Сотовая решетка позволяет ограничить угол рассеивания, а тканевая насадка, наоборот, – довольно мягкий, рассеянный свет. Круглая форма рефлектора создает блики правильной формы в глазах модели, а жесткий характер света четко прорисовывает все грани и контуры, поэтому эту насадку часто используют в портретной съемке общего характера, а также в жанрах Beauty и Fashion.

Данная насадка устанавливается только на головки Godox с открытой лампой (bare bulb).

Диаметр: 30.5 см

Вес: 440 г.