Описание

Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb): AD200, AD200Pro, AD360 II. Специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна – такой характер света часто используется в фэшн-фотографии, рекламной и портретной съемке. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.

У вспышки AD360 II такой рефлектор обычно идет в комплекте поставки.

Внешний диаметр: 124 мм

Глубина: 100 мм