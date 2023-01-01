Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
Код товара : УТ-00035907
Артикул : 27284
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb): AD200, AD200Pro, AD360 II. Специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна – такой характер света часто используется в фэшн-фотографии, рекламной и портретной съемке. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.
У вспышки AD360 II такой рефлектор обычно идет в комплекте поставки.
Внешний диаметр: 124 мм
Глубина: 100 мм