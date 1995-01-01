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Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200, AD360 II

  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
  • AD-S1/S2 для AD200, AD360 II
Код товара:УТ-00035907
Артикул:27284

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb): AD200, AD200Pro, AD360 II. Специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна – такой характер света часто используется в фэшн-фотографии, рекламной и портретной съемке. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.

У вспышки AD360 II такой рефлектор обычно идет в комплекте поставки.

Внешний диаметр: 124 мм
Глубина: 100 мм