Описание

Широкоугольный рассеиватель Godox AD-S17 – выпуклый полусферический диффузор Ø 10 см для совместного применения со вспышками Godox Witstro AD180, AD360 II, AD200, AD200 Pro, помогает создать мягкое равномерное освещение. Рассеиватель используется для создания заполняющего света во время съемки предметов или портретов моделей, а также для интерьерной съемки.

Прямой жесткий свет вспышек на выходе из белого матового рассеивателя смягчается и распространяется в полусфере на 180 градусов. Контуры теней при таком освещении размываются.