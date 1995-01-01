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Рассеиватель широкоугольный Godox AD-S17 для AD180 / AD200 / AD360 II

  • AD-S17 для AD180 / AD200 / AD360 II
  • AD-S17 для AD180 / AD200 / AD360 II
  • AD-S17 для AD180 / AD200 / AD360 II
Код товара:УТ-00047381
Артикул:27294

Товар не найден

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Описание

Широкоугольный рассеиватель Godox AD-S17 – выпуклый полусферический диффузор Ø 10 см для совместного применения со вспышками Godox Witstro AD180, AD360 II, AD200, AD200 Pro, помогает создать мягкое равномерное освещение. Рассеиватель используется для создания заполняющего света во время съемки предметов или портретов моделей, а также для интерьерной съемки.

Прямой жесткий свет вспышек на выходе из белого матового рассеивателя смягчается и распространяется в полусфере на 180 градусов. Контуры теней при таком освещении размываются.