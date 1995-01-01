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Рефлектор Godox AD-R14 для AD300Pro

  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
  • AD-R14 для AD300Pro
Код товара:УТ-00058733
Артикул:27915

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стандартный рефлектор Godox AD-R14 диаметром 5" (126 мм) с сотовой насадкой и набором цветных фильтров для использования совместно с аккумуляторной вспышкой Godox Witstro AD300Pro. Устанавливается в стандартный байонет Godox и может быть установлена на другие вспышки и осветители Godox с соответствующим байонетом.

Сотовая насадка (грид) легко крепится к рефлектору, где она дополнительно ограничивает поток света, одновременно делая световое пятно более равномерным от края к центру.

Для выполнения творческих задач и получения цветного освещения в комплект входят красный, желтый, синий и зеленый фильтры. Белый рассеивающий фильтр также входит в комплект поставки.