Рефлектор Godox AD-R14 для AD300Pro
Код товара : УТ-00058733
Артикул : 27915
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.197
Описание
Стандартный рефлектор Godox AD-R14 диаметром 5" (126 мм) с сотовой насадкой и набором цветных фильтров для использования совместно с аккумуляторной вспышкой Godox Witstro AD300Pro. Устанавливается в стандартный байонет Godox и может быть установлена на другие вспышки и осветители Godox с соответствующим байонетом.
Сотовая насадка (грид) легко крепится к рефлектору, где она дополнительно ограничивает поток света, одновременно делая световое пятно более равномерным от края к центру.
Для выполнения творческих задач и получения цветного освещения в комплект входят красный, желтый, синий и зеленый фильтры. Белый рассеивающий фильтр также входит в комплект поставки.