Адаптер Godox AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro

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Код товара: УТ-00047374 Артикул: 27257 Код товара: УТ-00047374 Артикул: 27257 Адаптер Godox AD-P позволяет использовать вспышки AD200 / AD200Pro с головкой с открытой лампой (H200J), с круглой головкой (H200R), а также с выносной головкой EC-200 – вместе с аксессуарами Profoto. Светоформирующие насадки можно передвигать по корпусу адаптера AD-P для масштабирования светотеневого эффекта, запомнить выбранное положение насадки помогут нанесённые на корпус отметки положения. Товар не найден Задать вопрос Описание Адаптер Godox AD-P позволяет использовать вспышки AD200 / AD200Pro с головкой с открытой лампой (H200J), с круглой головкой (H200R), а также с выносной головкой EC-200 – вместе с аксессуарами Profoto. Светоформирующие насадки можно передвигать по корпусу адаптера AD-P для масштабирования светотеневого эффекта, запомнить выбранное положение насадки помогут нанесённые на корпус отметки положения. Адаптер не работает с прямоугольной головкой Godox H200. Размеры: 132 х 125 х 102 мм

Вес: 200 г Видео Наш обзор

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