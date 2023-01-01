Адаптер Godox AD-P позволяет использовать вспышки AD200 / AD200Pro с головкой с открытой лампой (H200J), с круглой головкой (H200R), а также с выносной головкой EC-200 – вместе с аксессуарами Profoto. Светоформирующие насадки можно передвигать по корпусу адаптера AD-P для масштабирования светотеневого эффекта, запомнить выбранное положение насадки помогут нанесённые на корпус отметки положения.