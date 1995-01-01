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Адаптер Godox AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro

  • AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
  • AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
  • AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
  • AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
  • AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
Код товара:УТ-00047374
Артикул:27257

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Godox AD-P позволяет использовать вспышки AD200 / AD200Pro с головкой с открытой лампой (H200J), с круглой головкой (H200R), а также с выносной головкой EC-200 – вместе с аксессуарами Profoto. Светоформирующие насадки можно передвигать по корпусу адаптера AD-P для масштабирования светотеневого эффекта, запомнить выбранное положение насадки помогут нанесённые на корпус отметки положения.

Адаптер не работает с прямоугольной головкой Godox H200.

  • Размеры: 132 х 125 х 102 мм
  • Вес: 200 г