Адаптер Godox AD-P Profoto для AD200 / AD200Pro
Код товара : УТ-00047374
Артикул : 27257
14%
810 ₽
699 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.220
Описание
Адаптер Godox AD-P позволяет использовать вспышки AD200 / AD200Pro с головкой с открытой лампой (H200J), с круглой головкой (H200R), а также с выносной головкой EC-200 – вместе с аксессуарами Profoto. Светоформирующие насадки можно передвигать по корпусу адаптера AD-P для масштабирования светотеневого эффекта, запомнить выбранное положение насадки помогут нанесённые на корпус отметки положения.
Адаптер не работает с прямоугольной головкой Godox H200.
- Размеры: 132 х 125 х 102 мм
- Вес: 200 г