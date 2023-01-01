Описание

Выносная головка AD-H1200 позволяет объединить мощности двух моноблоков Godox AD600B / AD600BM, чтобы получить очень мощный источник импульсного света – до 1200 Дж. Подобная мощность позволяет освещать большие площади кадра с помощью единственного источника.

Голова подключается к двум моноблокам вместо импульсных ламп, а в качестве источника света использует лампу FT-AD600-1200W (лампа приобретается отдельно). Необходимо подключение двух моноблоков, с одним она не работает: если вам не нужна столь высокая мощность, используйте головку AD-H600B. AD-H1200B также не работает с AD600 Pro.

Длина кабеля выносной головы составляет около 2.4 м, благодаря чему вспышка становится более мобильной: легкую выносную голову удобнее поднимать на высоту. Панель управления параметрами вспышки при этом всегда остается под рукой. Малый вес выносной головы сделает работу со вспышкой комфортнее.

Корпус изготовлен из прочного ABS пластика, байонетное крепление Bowens – металлическое. Шарнирное крепление с удобной фиксирующей рукояткой позволяет регулировать наклон головы в пределах от +80° до -90°. Благодаря особой конструкции, прокручивание и люфт в шарнире полностью исключены. В основании кронштейна находится металлическая втулка для установки на стойках, стальной винт надежно удерживает голову на опоре. На головке также находится яркий светодиод пилотного освещения 10 Вт и отверстие для установки фотозонта с винтовой фиксацией.

Лампа импульсная Godox FT-AD600-1200W приобретается отдельно.