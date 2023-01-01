Описание

Сдвоенная голова Godox AD-B2 предлагает портативное решение, превращающее две карманные вспышки Godox AD200 или AD200Pro в моноблок с мощностью импульса 400 Дж и с ярким светодиодным пилотный светом, а также предоставляет дополнительную возможность использования большого ассортимента светоформирующих насадок с байонетом Bowens: рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки, конусы и фотозонты. Две светодиодные пилотные лампы мощностью по 20 Вт позволят эффективно настроить светотеневой рисунок.

Для подготовки к работе необходимо присоединить одну из вспышек к слоту «1», а вторую вспышку к слоту «2». Импульсная лампа открытого типа (FT-AD200), установленная в центральный или верхний разъем, работает от вспышки «1», лампа, установленная в нижний разъем, работает от вспышки «2». Каждая из светодиодных ламп, также работает от своей вспышки.

AD-B2 оборудована кронштейном с фиксатором наклона, голову можно установить на любой стойке или опоре с посадочным креплением 5/8”.