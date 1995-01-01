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Сетевой адаптер Godox AD-AC для AD600 (уцененный)

  • AD-AC для AD600
  • AD-AC для AD600
  • AD-AC для AD600
  • AD-AC для AD600
  • AD-AC для AD600
Код товара:УТ-00080246
Артикул:26378 (у)

Товар не найден

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Описание
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Описание

Блок питания Godox AD-AC предназначен для импульсных моноблоков AD600 всех модификаций: AD600, AD600M, AD600B, AD600BM. Блок устанавливается на место литий-ионного аккумулятора, позволяя работать от сети в течение неограниченного времени и экономить ресурс аккумулятора. Блок работает от сетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, поэтому может использоваться в любой точке земного шара. Предохранитель защищает электронику вспышки от коротких замыканий и скачков напряжения в сети.

  • Выходная мощность: 204 Вт
  • Вес нетто: 550 г
  • В комплекте кабель питания 5 м