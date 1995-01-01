Блок питания Godox AD-AC предназначен для импульсных моноблоков AD600 всех модификаций: AD600, AD600M, AD600B, AD600BM. Блок устанавливается на место литий-ионного аккумулятора, позволяя работать от сети в течение неограниченного времени и экономить ресурс аккумулятора. Блок работает от сетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, поэтому может использоваться в любой точке земного шара. Предохранитель защищает электронику вспышки от коротких замыканий и скачков напряжения в сети.