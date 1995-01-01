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Кольцо переходное Godox AD-AB для моноблоков AD300Pro / AD400Pro

Код товара:УТ-00065238
Артикул:27905

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо Godox AD-AB предназначено для установки адаптеров байонета на моноблоки AD300Pro и AD400Pro. Оно устанавливается в крепление Bowens на корпусе моноблока, поверх которого устанавливаются адаптеры на Profoto, Broncolor и Elinchrom (продаются отдельно).

Godox AD-AB обеспечивает надежное крепление на камере Godox AD300Pro/AD400Pro, что гарантирует стабильность и качество изображения при съемке.

Переходное кольцо Godox AD-AB является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для установки адаптеров байонета на свои моноблоки Godox AD300Pro и AD400Pro.