Кольцо переходное Godox AD-AB для AD300Pro / AD400Pro
Код товара : УТ-00065238
Артикул : 27905
740 ₽
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Описание
Переходное кольцо Godox AD-AB предназначено для установки адаптеров байонета на моноблоки AD300Pro и AD400Pro. Устанавливается в крепление Bowens на корпусе моноблока, поверх него устанавливаются адаптеры на Profoto, Broncolor и Elinchrom (продаются отдельно).