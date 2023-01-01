Переходное кольцо Godox AD-AB предназначено для установки адаптеров байонета на моноблоки AD300Pro и AD400Pro. Устанавливается в крепление Bowens на корпусе моноблока, поверх него устанавливаются адаптеры на Profoto, Broncolor и Elinchrom (продаются отдельно).