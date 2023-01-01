Сетевой адаптер Godox AC26 для AD600Pro
Код товара : УТ-00031469
Артикул : 26376
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Гарантия производителя 12 месяцев
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Блок питания Godox AC-26 предназначен для импульсных моноблоков AD600Pro. Блок устанавливается на место литий-ионного аккумулятора, позволяя работать от сети в течение неограниченного времени и экономить ресурс батареи. Блок работает от сетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, поэтому может использоваться в любой точке земного шара. Предохранитель защищает электронику вспышки от коротких замыканий и скачков напряжения в сети.
В комплекте сетевой кабель длиной 5 м.