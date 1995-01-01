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Сетевой адаптер Godox AC26 для AD600Pro

  • AC-26 для AD600Pro
  • AC-26 для AD600Pro
  • AC-26 для AD600Pro
  • AC-26 для AD600Pro
  • AC-26 для AD600Pro
Код товара:УТ-00031469
Артикул:26376

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Блок питания Godox AC-26 предназначен для импульсных моноблоков AD600Pro. Блок устанавливается на место литий-ионного аккумулятора, позволяя работать от сети в течение неограниченного времени и экономить ресурс батареи. Блок работает от сетей с напряжением от 100 до 240 Вольт, поэтому может использоваться в любой точке земного шара. Предохранитель защищает электронику вспышки от коротких замыканий и скачков напряжения в сети.

В комплекте сетевой кабель длиной 5 м.