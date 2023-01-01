Лампа импульсная Godox 600 Дж
Код товара : УТ-00031515
Артикул : 26370
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Запасная импульсная лампа для аккумуляторных моноблоков Godox AD600 (AD600B, AD600BM), выносных головок H600 и H1200. Не подходит для AD600 PRO. Поставляется в сборе со стеклянным защитным колпаком (пайрексом).