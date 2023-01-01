Запасная импульсная лампа для аккумуляторных моноблоков Godox AD600 (AD600B, AD600BM), выносных головок H600 и H1200. Не подходит для AD600 PRO. Поставляется в сборе со стеклянным защитным колпаком (пайрексом). Цветовая температура 5600К.