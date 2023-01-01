Стойка на колесах Godox 240FS, 240 см, до 7 кг
Код товара : УТ-00066208
Артикул : 30180
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
7.000
Описание
Godox 240FS – не совсем обычная студийная стойка: оборудование крепится не сверху, а на угловой кронштейн с рукояткой, который скользит вверх и вниз по центральной колонне. Для монтажа оборудования в комплекте идет съемная площадка с винтом, на которую можно установить шаровую головку для регулировки наклона (головка продается отдельно). Максимальная нагрузка: 7 кг. Стойка оснащена колесами со встроенными тормозами. Может использоваться для установки ноутбука, монитора, телесуфлера и другого оборудования.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 7 кг
- Максимальная высота: 240 см
- В сложенном положении: 120 см
- Минимальная высота: 35 см
- Размах ног: 110 см
- Крепежный адаптер: винт 1/4"
- Зажим-фиксатор: рычажный
- Материал стойки: сталь
- Вес: 6.5 кг