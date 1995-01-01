Godox 240FS – не совсем обычная студийная стойка: оборудование крепится не сверху, а на угловой кронштейн с рукояткой, который скользит вверх и вниз по центральной колонне. Для монтажа оборудования в комплекте идет съемная площадка с винтом, на которую можно установить шаровую головку для регулировки наклона (головка продается отдельно), а также съемный латунный шпигот 5/8". Максимальная нагрузка: 7 кг. Стойка оснащена колесами со встроенными тормозами. Может использоваться для установки осветителей, ноутбуков, мониторов, телесуфлеров и другого оборудования.

Характеристики