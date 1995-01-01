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Стойка на колесах Godox 240FS, 240 см, до 7 кг

  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
  • 240FS, 240 см, до 7 кг
Код товара:УТ-00066208
Артикул:30180

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox 240FS – не совсем обычная студийная стойка: оборудование крепится не сверху, а на угловой кронштейн с рукояткой, который скользит вверх и вниз по центральной колонне. Для монтажа оборудования в комплекте идет съемная площадка с винтом, на которую можно установить шаровую головку для регулировки наклона (головка продается отдельно), а также съемный латунный шпигот 5/8". Максимальная нагрузка: 7 кг. Стойка оснащена колесами со встроенными тормозами. Может использоваться для установки осветителей, ноутбуков, мониторов, телесуфлеров и другого оборудования.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 7 кг
  • Максимальная высота: 240 см
  • В сложенном положении: 120 см
  • Минимальная высота: 35 см
  • Размах ног: 110 см
  • Диаметр колонны: 36 мм
  • Профиль колесной опоры: труба 20х40 мм
  • Диаметр колес: 75 мм
  • Тормоз: Есть, на каждом колесе
  • Крепежный адаптер: площадка с винтом 3/8" + шпигот Baby 5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
  • Зажим-фиксатор: рычажный
  • Материал стойки: сталь
  • Вес: 6.5 кг