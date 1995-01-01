Стойка на колесах Godox 240FS, 240 см, до 7 кг
Код товара:УТ-00066208
Артикул:30180
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг7.000
Описание
Godox 240FS – не совсем обычная студийная стойка: оборудование крепится не сверху, а на угловой кронштейн с рукояткой, который скользит вверх и вниз по центральной колонне. Для монтажа оборудования в комплекте идет съемная площадка с винтом, на которую можно установить шаровую головку для регулировки наклона (головка продается отдельно), а также съемный латунный шпигот 5/8". Максимальная нагрузка: 7 кг. Стойка оснащена колесами со встроенными тормозами. Может использоваться для установки осветителей, ноутбуков, мониторов, телесуфлеров и другого оборудования.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 7 кг
- Максимальная высота: 240 см
- В сложенном положении: 120 см
- Минимальная высота: 35 см
- Размах ног: 110 см
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Диаметр колонны: 36 мм
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Профиль колесной опоры: труба 20х40 мм
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Диаметр колес: 75 мм
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Тормоз: Есть, на каждом колесе
- Крепежный адаптер: площадка с винтом 3/8" + шпигот Baby 5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
- Зажим-фиксатор: рычажный
- Материал стойки: сталь
- Вес: 6.5 кг