Сверхлегкий и очень компактный карбоновый монопод, подходящий даже для самых тяжелых камер и объективов: безопасная нагрузка составляет 30 кг. При изготовлении монопода использовалась технология Carbon eXact и волокно High Modulus, что обеспечивает максимальную прочность. Толщина секций также немного увеличена, для той же цели. Улучшенные цанговые замки G-lock Ultra работают мягче и пропускают меньше пыли и грязи. Благодаря ножке с поворотным шаровым соединением смягчается панорамирование при съемке с проводкой. Двухсторонний винт с резьбой 1/4" и 3/8" позволяет устанавливать камеру напрямую или через штативную головку.

При дальних переходах Gitzo GM4562 можно использовать в качестве легкой трости для ходьбы, что особенно актуально при движении по пересеченной, холмистой или горной местности. Резиновую ножку можно заменить на металлический шип (продается отдельно). Благодаря небольшому размеру, этот монопод можно целиком убрать в рюкзак или широкую сумку.

GM4562 заменяет монопод cерии 5 GM5561T.