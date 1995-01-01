Монопод Gitzo GM4532 4 серии — инновационный 3-секционный легкий монопод из углепластика. Это самая быстрая в работе модель с самой прочной структурой во всей серии. Используются штанги более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37 мм), созданные по технологии Carbon eXact, что обеспечивает непоколебимую устойчивость при использовании зеркальных камер с длиннофокусными объективами, а также видеокамер. При этом монопод чрезвычайно легкий, а рукоятка достаточно тонкая для удобного захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи.

GM4532 раскладывается до 163 см, надежно удерживая до 30 кг оборудования: настолько высокая нагрузка не будет лишней, т.к. при использовании монопода фотографы часто опираются на него, перенося свой собственный вес, чтобы снизить раскачивание камеры. Поэтому безопасная нагрузка у монопода должны быть достаточно высокой – выше, чем у штатива.

Монопод весит всего 670 грамм, складывается до 66 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в походах. Инновационная 3-секционная структура этой модели делает возможной максимально быструю подготовку к съемке: чем меньше секций, тем меньше замков вам нужно будет закрыть.

Для крепления различных типов камер, объективов и голов монопод имеет удобный двухсторонний винт с резьбой 1/4'' и 3/8''.

База GM4532 оснащена 50-миллиметровой резиновой ножкой с поворотным шарниром для плавного панорамирования, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает высокую устойчивость на любой поверхности, но для особых ситуаций ее можно заменить на другую резиновую ножку или металлический шип.

Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.