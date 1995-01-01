Монопод Gitzo Traveler GM2562T, карбоновый
Код товара:УТ-00015666
Артикул:GM2562T
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см142
Безопасная нагрузка, кг12
Длина в сложенном виде, см36
Вес, г405
Комплектация штативаБез головки
Головкапродается отдельно, винт 3/8" и 1/4"
Количество секций6
Диаметр ног11.2, 14.7, 18.3, 21.7, 25.3, 29 мм
Максимальная нагрузка12 кг
Максимальная высота142 см
Длина в сложенном положении36.5 см
Материалкарбоновое волокно, магниевый сплав
Вес405 г
Описание
Gitzo Traveler GM2562T - сверхкомпактный штатив с удивительной прочностью: при собственном весе всего 405 г он выдерживает оборудование весом до 12 кг. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков Traveler G-lock обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. В комплекте идет ремешок на запястье.