Gitzo Traveler GM2562T - сверхкомпактный штатив с удивительной прочностью: при собственном весе всего 405 г он выдерживает оборудование весом до 12 кг. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков Traveler G-lock обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. В комплекте идет ремешок на запястье.