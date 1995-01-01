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Монопод Gitzo Traveler GM2562T, карбоновый

  • Traveler GM2562T, карбоновый
  • Traveler GM2562T, карбоновый
  • Traveler GM2562T, карбоновый
Код товара:УТ-00015666
Артикул:GM2562T

Товар не найден

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Описание
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Описание

Gitzo Traveler GM2562T - сверхкомпактный штатив с удивительной прочностью: при собственном весе всего 405 г он выдерживает оборудование весом до 12 кг. Трубы Carbon eXact в телескопических ножках используют карбоновое волокно высокой плотности (High Modulus Carbon), диаметр секций также увеличен, что обеспечивает еще большую жесткость. Новое поколение цанговых замков Traveler G-lock обладает улучшенной эргономикой и работает более плавно, в то же время пропуская меньше пыли и грязи внутрь. В комплекте идет ремешок на запястье.