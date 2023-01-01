Описание

Штативная головка для съемки видео, наблюдения через бинокли или зрительные трубы, фотосъемки с длиннофокусной оптикой. Основным преимуществом является исключительно малый вес и компактность этой модели: благодаря им головка занимает меньше места в багаже, что важно для выездной съемки и путешествий, особенно когда речь идет о съемке дикой природы и связанными с ней длительными пешими переходами.

Жидкостные картриджи обеспечивают плавность наклона и поворота камеры, с возможностью регулировки силы сопротивления раздельно по каждой оси. Настраиваемый контрбаланс позволяет предотвратить самопроизвольное заваливание оборудования вперед или назад.

Головка совместима с площадками системы Arca Swiss.

Gitzo GHF2W выполнена из алюминия и магниевого сплава, что обеспечивает высокую надежность и прочность. При регистрации покупки на сайте производителя на эту головку распространяется расширенная гарантия Gitzo сроком 5 лет.

Gitzo GHF2W была впервые представлена на выставке Photokina 2018. Производитель рекомендует использовать ее с легкими штативами серий Mountaineer или Traveller, но она также полностью совместима с большинством штативов других производителей: резьба 3/8", диаметр базы 60 мм.