Описание

Шаровая головка Gitzo GH4383LR относится к 4-й серии – эти модели легко выдерживают даже самую большую нагрузку, вплоть до 30 кг. Особенностью серии является специальное покрытие шара, которое обеспечивает исключительно плавное вращение без каких-либо заеданий, причем в самых сложных погодных условиях: при температурах от -30° до 70°С. При этом практически не применяется жидкая смазка, которая притягивает к себе пыль, песчинки и тому подобные загрязнения.

LR означает рычажковый замок съемной площадки (Lever) – данная модель выпускается как с рычажковым, так и с винтовым замком площадки. Площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, поэтому вы можете заменить ее на более длинные модели, использовать различные L-образные площадки и так далее.

Благодаря контролю силы трения вы легко можете подобрать тот уровень сопротивления, который соответствует нагрузке: поменьше для компактных камер с небольшими объективами или побольше – для зеркальных фотоаппаратов с длиннофокусной оптикой.

Отдельный замок отвечает за блокировку оси панорамирования, благодаря чему вы можете зафиксировать камеру по остальным осям, а затем сделать панораму из нескольких снимков. Вращение получается очень плавным благодаря встроенному жидкостному картриджу.

Головка оснащена пузырьковым уровнем для точного выравнивания камеры по уровню горизонта. Уровень вынесен немного в сторону, поэтому в большинстве случаев он не закрывается установленной камерой.