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Штативная головка Fujimi FLBH-S, шаровая, до 2 кг

  • FLBH-S, шаровая, до 2 кг
  • FLBH-S, шаровая, до 2 кг
  • FLBH-S, шаровая, до 2 кг
Код товара:УТ-00043205
Артикул:1429

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Миниатюрная штативная головка – такие обычно используются для крепления вспомогательного оборудования. Например, хорошо подходит для установки фотовспышек или светодиодных панелей на студийные стойки. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки – например, для крепления лампы, внешнего монитора или видеорекордера. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.