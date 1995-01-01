Миниатюрная штативная головка – такие обычно используются для крепления вспомогательного оборудования. Например, хорошо подходит для установки фотовспышек или светодиодных панелей на студийные стойки. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки – например, для крепления лампы, внешнего монитора или видеорекордера. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.