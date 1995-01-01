Штативная головка Fujimi FLBH-S, шаровая, до 2 кг
Код товара:УТ-00043205
Артикул:1429
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг2
Тип головкишаровая
Головкашаровая, резьба 3/8" + переходник на 1/4", диаметр основания и верхней площадки: 2.5 см
Максимальная нагрузка2 кг
Материалалюминий
Рабочая высота головки5.5 см
Вес75 г
Описание
Миниатюрная штативная головка – такие обычно используются для крепления вспомогательного оборудования. Например, хорошо подходит для установки фотовспышек или светодиодных панелей на студийные стойки. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки – например, для крепления лампы, внешнего монитора или видеорекордера. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.