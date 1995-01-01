Компактная шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленной на нее камеры или другого оборудования: осветителей, вспышек, микрофонов и так далее. Выполнена из анодированного алюминия.
Максимальная нагрузка: 5 кг.
Диаметр верхней площадки: 3.1 см, штативный винт 1/4"-20.
Рабочая Высота: 7 см
Вес головки: 120 г
Крепление: гнездо 1/4"
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