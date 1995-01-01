Шаровая головка Fujimi FLBH-MM, до 5 кг



Код товара: УТ-00080644 Артикул: 1711 Код товара: УТ-00080644 Артикул: 1711 Безопасная нагрузка, кг 5 Тип головки шаровая Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 5 Тип головки шаровая Описание Компактная шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленной на нее камеры или другого оборудования: осветителей, вспышек, микрофонов и так далее. Выполнена из анодированного алюминия. Максимальная нагрузка: 5 кг.

Диаметр верхней площадки: 3.1 см, штативный винт 1/4"-20.

Рабочая Высота: 7 см

Вес головки: 120 г

Крепление: гнездо 1/4" Видео Наш обзор

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