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Шаровая головка Fujimi FLBH-MM, до 5 кг

Код товара:УТ-00080644
Артикул:1711

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная шаровая головка позволяет свободно регулировать положение установленной на нее камеры или другого оборудования: осветителей, вспышек, микрофонов и так далее. Выполнена из анодированного алюминия.

  • Максимальная нагрузка: 5 кг.
  • Диаметр верхней площадки: 3.1 см, штативный винт 1/4"-20.
  • Рабочая Высота: 7 см
  • Вес головки: 120 г
  • Крепление: гнездо 1/4"