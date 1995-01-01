Штативная головка Fujimi FLBH-M, шаровая, до 3 кг

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Код товара: УТ-00043206 Артикул: 1430 Код товара: УТ-00043206 Артикул: 1430 Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки шаровая Головка шаровая, резьба 3/8" + переходник на 1/4", диаметр верхней площадки: 3.1 см Максимальная нагрузка 3 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 6.3 см Вес 120 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки шаровая Характеристики Головка шаровая, резьба 3/8" + переходник на 1/4", диаметр верхней площадки: 3.1 см Максимальная нагрузка 3 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 6.3 см Физические характеристики Вес 120 г Описание Миниатюрная штативная головка, хорошо подходит для небольших камер или крепления вспомогательного оборудования. Например, для установки фотовспышек, светодиодных панелей, ламп, внешних мониторов или рекордеров. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность. Видео Наш обзор

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