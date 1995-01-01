Штативная головка Fujimi FLBH-M, шаровая, до 3 кг
Код товара:УТ-00043206
Артикул:1430
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг3
Тип головкишаровая
Головкашаровая, резьба 3/8" + переходник на 1/4", диаметр верхней площадки: 3.1 см
Максимальная нагрузка3 кг
Материалалюминий
Рабочая высота головки6.3 см
Вес120 г
Описание
Миниатюрная штативная головка, хорошо подходит для небольших камер или крепления вспомогательного оборудования. Например, для установки фотовспышек, светодиодных панелей, ламп, внешних мониторов или рекордеров. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.