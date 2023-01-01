Миниатюрная штативная головка, хорошо подходит для небольших камер или крепления вспомогательного оборудования. Например, для установки фотовспышек, светодиодных панелей, ламп, внешних мониторов или рекордеров. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.