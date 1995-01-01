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Штативная головка Fujimi FLBH-M, шаровая, до 3 кг

  • FLBH-M, шаровая, до 5 кг
  • FLBH-M, шаровая, до 5 кг
  • FLBH-M, шаровая, до 5 кг
Код товара:УТ-00043206
Артикул:1430

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрная штативная головка, хорошо подходит для небольших камер или крепления вспомогательного оборудования. Например, для установки фотовспышек, светодиодных панелей, ламп, внешних мониторов или рекордеров. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.