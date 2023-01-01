Штативная головка Fujimi FLBH-M, шаровая, до 3 кг
Код товара : УТ-00043206
Артикул : 1430
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, резьба 3/8" + переходник на 1/4", диаметр верхней площадки: 3.1 см
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Миниатюрная штативная головка, хорошо подходит для небольших камер или крепления вспомогательного оборудования. Например, для установки фотовспышек, светодиодных панелей, ламп, внешних мониторов или рекордеров. С помощью простого адаптера такую головку можно легко установить в башмак камеры или клетки. Корпус и шар головки выполнены из металла, что обеспечивает высокую надежность.