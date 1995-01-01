Универсальный софтбокс для накамерной вспышки, подходит для большинства моделей. Это самый большой софтбокс из тех, что можно использовать со вспышкой на камере, более крупные модели требуют выноса вспышки на отдельный держателей. Создаёт мягкий световой поток, хорошо подходит для фотографирования на выездной съёмке. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми внешними вспышками. Размеры: 20х30 см. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.