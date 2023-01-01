Софтбокс Fujimi FJS-1517, 15 х 17 см, для накамерной вспышки
Код товара : УТ-00024440
Артикул : 1136
1 040 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Софтбокс для накамерной вспышки FUJIMI FJS-1517 (15 х 17 см) создаёт мягкий, направленный световой поток. Благодаря малому размеру световой поток снижается меньше по сравнению с большими моделями. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми внешними вспышками. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.