Софтбокс для накамерной вспышки FUJIMI FJS-1517 (15 х 17 см) создаёт мягкий, направленный световой поток. Благодаря малому размеру световой поток снижается меньше по сравнению с большими моделями. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми внешними вспышками. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.