Октабокс Fujimi FJO-28, 28 см
Код товара : УТ-00028461
Артикул : 1134
1 330 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Октабоксы (восьмиугольные софтбоксы) любят многие фотографы за их красивый округлый блик в глазах модели. Небольшой универсальный октабокс Fujimi FJO-28 подходит для большинства накамерных вспышек. Рекомендуется для портретной съемки на выезде. Диаметр 28 см. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.