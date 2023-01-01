Октабокс Fujimi FJO-18, 18 см
Код товара : УТ-00024439
Артикул : 1133
1 160 ₽
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Описание
Октабоксы (восьмиугольные софтбоксы) любят многие фотографы за их красивый округлый блик в глазах модели. Небольшой универсальный октабокс Fujimi FJO-18 подходит для большинства вспышек. Рекомендуется для портретной съемки на выезде. Диаметр 18 см.