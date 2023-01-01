Описание

Универсальный пульт дистанционного управления для всех современных зеркальных камер Nikon. В комплекте 2 адаптера: для младших серий (аналог USB) и для старших (круглый, многоконтактный). Встроенный таймер позволяет настраивать отсрочку спуска, интервал между кадрами, количество кадров и продолжительность экспозиции. Необходимый аксессуар для предметной, пейзажной, макросъемки, автопортретов, цейтраферной съемки (таймлапс).

Функции:

(DELAY) Задержка / Автоспуск

Так же, как таймер на камере, дистанционный таймер позволяет установить задержку от 1 секунды до 99 часов 59 минут 59 секунд.

(INTVL) Интервал таймера

Интервальный таймер может быть установлен на любой период времени до 99 часов 59 минут 59 секунд. Например, если вы установите его на 10 минут, то таймер будет срабатывать через каждые 10 минут, пока не закончится плёнка или память, или не будет достигнут предел кадров.

(LONG) Продолжительность экспозиции

Эта функция позволяет вам настраивать время экспозиции до 99 часов 59 минут 59 секунд.

(N) Количество кадров

Этот параметр позволяет установить количество кадров, в общей сложности от бесконечности до 399 раз. Например, если вы установите счётчик на 10 кадров, то при фотографировании вы получите только 10 кадров.

♪ — включить/отключить звуковой сигнал,

Спецификация: