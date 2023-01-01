Крышка для объектива Fujimi FJLC-F72 с центральной фиксацией, 72 мм
Код товара : УТ-00043692
Артикул : 1298
380 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Универсальная крышка для объективов c веревочкой, подходит к объективам Canon, Nikon, Sony, Samsung, Pentax, Olympus.
Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами. Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.