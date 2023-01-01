Крышка передняя Fujimi FJLC-F67 с центральной фиксацией, для объективов 67 мм
Код товара : УТ-00035113
Артикул : 370
380 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Flama FL-67MM - крышка для объектива с диаметром 67мм. Пружинный замок. Материал: пластик. Использование крышки помогает защитить переднюю линзу объектива от воды, грязи, пыли и механических повреждений (царапин, сколов). Благодаря центральной фиксации крышку очень легко и удобно использовать с блендами. Комплектуется удобным шнурком для защиты от потерь.