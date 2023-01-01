Описание

Универсальная крышка для объективов c веревочкой, подходит к объективам Canon, Nikon, Sony, Samsung, Pentax, Olympus.

Благодаря центральной фиксации данную крышку очень легко и удобно использовать с блендами. Комплектуется удобным шнурком для защиты крышки от потерь.