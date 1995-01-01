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Фотобокс Fujimi FJLB-40, 40 х 40 х 40 см

  • FJLB-40, 40 х 40 х 40 см
  • FJLB-40, 40 х 40 х 40 см
  • FJLB-40, 40 х 40 х 40 см
Код товара:УТ-00023058
Артикул:798

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Белый тканевый бокс (световой куб) для предметной съемки, обеспечивает очень мягкий свет без бликов. Особенно актуален для съемки предметов с глянцевой или зеркальной поверхностью. При хранении складывается компактно, как отражатель. В комплекте 4 фона, которые крепятся внутри на липучки-«велкро», и чехол. Размер 40 х 40 х 40 см.