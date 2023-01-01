Фотобокс Fujimi FJLB-40, 40 х 40 х 40 см
Код товара : УТ-00023058
Артикул : 798
1 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Белый тканевый бокс (световой куб) для предметной съемки, обеспечивает очень мягкий свет без бликов. Особенно актуален для съемки предметов с глянцевой или зеркальной поверхностью. При хранении складывается компактно, как отражатель. В комплекте 4 фона, которые крепятся внутри на липучки-«велкро», и чехол. Размер 40 х 40 х 40 см.