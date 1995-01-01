Фотобокс Fujimi FJLB-40, 40 х 40 х 40 см

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Код товара: УТ-00023058 Артикул: 798 Код товара: УТ-00023058 Артикул: 798 Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Белый тканевый бокс (световой куб) для предметной съемки, обеспечивает очень мягкий свет без бликов. Особенно актуален для съемки предметов с глянцевой или зеркальной поверхностью. При хранении складывается компактно, как отражатель. В комплекте 4 фона, которые крепятся внутри на липучки-«велкро», и чехол. Размер 40 х 40 х 40 см. Видео Наш обзор

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