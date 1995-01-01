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Осветитель Fujimi FJL-VD110, светодиодный

  • FJL-VD110, светодиодный
  • FJL-VD110, светодиодный
  • FJL-VD110, светодиодный
  • FJL-VD110, светодиодный
  • FJL-VD110, светодиодный
Код товара:УТ-00052175
Артикул:1677

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Fujimi FJL-VD110 - это универсальное, лёгкое, многоцелевое решение для мягкого/заливающего/заполняющего освещения, которое идеально подходит для сценического, студийного и локационного освещения.