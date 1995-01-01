Осветитель Fujimi FJL-VD110, светодиодный

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Код товара: УТ-00052175 Артикул: 1677 Код товара: УТ-00052175 Артикул: 1677 Тип света Светодиодный Мощность 110 Вт Цветовая температура 3200-5500K Индекс CRI ≥90 Вес 2 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света Светодиодный Мощность 110 Вт Цветовая температура 3200-5500K Индекс CRI ≥90 Физические характеристики Вес 2 кг Описание Fujimi FJL-VD110 - это универсальное, лёгкое, многоцелевое решение для мягкого/заливающего/заполняющего освещения, которое идеально подходит для сценического, студийного и локационного освещения. Видео Наш обзор

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