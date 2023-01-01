Осветитель Fujimi FJL-VD110, светодиодный
Код товара : УТ-00052175
Артикул : 1677
8 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
110 Вт
Индекс CRI
90
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Прочие характеристики
Вес
2 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Fujimi FJL-VD110 - это универсальное, лёгкое, многоцелевое решение для мягкого/заливающего/заполняющего освещения, которое идеально подходит для сценического, студийного и локационного освещения.