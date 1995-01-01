Главная страница Осветительное оборудование Постоянный свет Компактный кольцевой осветитель Fujimi FJL-STRM с креплением для смартфона

Компактный кольцевой осветитель Fujimi FJL-STRM с креплением для смартфона



Код товара: УТ-00043698 Артикул: 1636 Код товара: УТ-00043698 Артикул: 1636 Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов Товар не найден Задать вопрос Описание Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов. Мощность — 12Вт

Размеры — 680*110 мм

Материал — пластик/металл

Режимы — холодный/теплый/нейтральный

Яркость — 10 уровней

Питание — USB, 5В

Совместимость — смартфоны шириной 60-87 мм В комплекте: Лампа на гибкой штанге, зажим для смартфона на гибкой штанге, прищепка, провод USB с интегрированным пультом управления. (не разборная конструкция) Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.