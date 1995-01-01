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Компактный кольцевой осветитель Fujimi FJL-STRM с креплением для смартфона

Код товара:УТ-00043698
Артикул:1636

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов.

  • Мощность — 12Вт
  • Размеры — 680*110 мм
  • Материал — пластик/металл
  • Режимы — холодный/теплый/нейтральный
  • Яркость — 10 уровней
  • Питание — USB, 5В
  • Совместимость — смартфоны шириной 60-87 мм

В комплекте: Лампа на гибкой штанге, зажим для смартфона на гибкой штанге, прищепка, провод USB с интегрированным пультом управления. (не разборная конструкция)