Описание

Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов.

Мощность — 12Вт

Размеры — 680*110 мм

Материал — пластик/металл

Режимы — холодный/теплый/нейтральный

Яркость — 10 уровней

Питание — USB, 5В

Совместимость — смартфоны шириной 60-87 мм

В комплекте: Лампа на гибкой штанге, зажим для смартфона на гибкой штанге, прищепка, провод USB с интегрированным пультом управления. (не разборная конструкция)