Компактный кольцевой осветитель Fujimi FJL-STRM с креплением для смартфона
Код товара : УТ-00043698
Артикул : 1636
1 090 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов.
- Мощность — 12Вт
- Размеры — 680*110 мм
- Материал — пластик/металл
- Режимы — холодный/теплый/нейтральный
- Яркость — 10 уровней
- Питание — USB, 5В
- Совместимость — смартфоны шириной 60-87 мм
В комплекте: Лампа на гибкой штанге, зажим для смартфона на гибкой штанге, прищепка, провод USB с интегрированным пультом управления. (не разборная конструкция)