Компактный кольцевой осветитель с креплением для смартфона. Идеальное решение для прямых трансляций (стримов) и видеоблогов.
Мощность — 12Вт
Размеры — 680*110 мм
Материал — пластик/металл
Режимы — холодный/теплый/нейтральный
Яркость — 10 уровней
Питание — USB, 5В
Совместимость — смартфоны шириной 60-87 мм
В комплекте: Лампа на гибкой штанге, зажим для смартфона на гибкой штанге, прищепка, провод USB с интегрированным пультом управления. (не разборная конструкция)
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