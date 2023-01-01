Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
Код товара : УТ-00052174
Артикул : 1678
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Дистанционное управление
Есть
Световой поток, лм
1200
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес
900 г
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Профессиональный 12-ти дюймовый кольцевой осветитель со 120 мощными светодиодами и питанием от USB. Fujimi FJL-RING12M сконструирован для работы с современными смартфонами в ландшафтном или портретном режиме съемки. Оснащен 60-им светодиодом холодного света и 60-им светодиодом теплого света, что позволяет регулировать температуру от 3200К до 5600К и интенсивность освещения от 10% до 100%. В набор входит 4-х секционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Также осветитель оснащен универсальным крепление для смартфона с возможностью установки как в горизонтальном так и вертикальном(портретном) режиме съемки.