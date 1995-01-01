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Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона

  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
  • FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
Код товара:УТ-00052174
Артикул:1678

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональный 12-ти дюймовый кольцевой осветитель со 120 мощными светодиодами и питанием от USB. Fujimi FJL-RING12M сконструирован для работы с современными смартфонами в ландшафтном или портретном режиме съемки. Оснащен 60-им светодиодом холодного света и 60-им светодиодом теплого света, что позволяет регулировать температуру от 3200К до 5600К и интенсивность освещения от 10% до 100%. В набор входит 4-х секционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Также осветитель оснащен универсальным крепление для смартфона с возможностью установки как в горизонтальном так и вертикальном(портретном) режиме съемки.