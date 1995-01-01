Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
Код товара:УТ-00052174
Артикул:1678
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность12 Вт
Световой поток1200 лм
Цветовая температура3200 - 5600К
Регулировка мощностиесть
Дистанционное управлениепульт ДУ на кабеле питания
Работа от аккумулятораот универсального USB аккумулятора (не входит в комплект)
Работа от сетиот USB сетевого адаптера (не входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Тип крепления1/4"
Вес900 г
Размерыдиаметр 30.5 см
Сайт производителяhttps://fujimishop.ru/
Комплектацияосветитель, тренога, монопод, держатель для телефона
Страна производстваКитай
Описание
Профессиональный 12-ти дюймовый кольцевой осветитель со 120 мощными светодиодами и питанием от USB. Fujimi FJL-RING12M сконструирован для работы с современными смартфонами в ландшафтном или портретном режиме съемки. Оснащен 60-им светодиодом холодного света и 60-им светодиодом теплого света, что позволяет регулировать температуру от 3200К до 5600К и интенсивность освещения от 10% до 100%. В набор входит 4-х секционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Также осветитель оснащен универсальным крепление для смартфона с возможностью установки как в горизонтальном так и вертикальном(портретном) режиме съемки.