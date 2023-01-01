Описание

Очень компактный светодиодный осветитель для фотоаппаратов и смартфонов. Светит не так ярко, как оригинальный Lume Cube, но обеспечивает достаточно хорошую освещенность на небольших дистанциях. Работает только в режиме постоянного света, яркость можно регулировать (4 уровня). Устанавливается на штативный винт 1/4", в «башмак» камеры или примагничивается задней стенкой к ровным металлическим поверхностям. Встроенного аккумулятора хватает на 80 минут работы. Защита от пыли и влаги IP67 позволяет использовать данный фонарик даже в экстремальных условиях (выдерживает кратковременное погружение под воду).

В комплекте с Fujimi FJL-CUBIK идут 3 светофильтра: рассеивающий и 2 оранжевых (CTO Full и 1/2). Оранжевые фильтры изменяют цветовую температуру света при использовании осветителя вместе с «теплыми» источниками света – такими как лампы накаливания.