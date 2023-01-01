Осветитель Fujimi FJL-CUBIK аккумуляторный, 300 лк, IP67
Код товара : УТ-00041063
Артикул : 1623
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
прибл. 3 Вт
Регулировка мощности, диапазон
4 ступени
Индекс CRI
95
Освещенность
300 лк на 1 м
Угол освещения
60°
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
возможна, от USB адаптера
Тип крепления
резьба 1/4"-20, адаптер для башмака
Прочие характеристики
Вес
60 г
Вес (брутто), г
0.063
Комплектация
осветитель, USB кабель, ремешок, адаптер в башмак, рамка для установки фильтров, 3 фильтра, кейс для фильтров, инструкция
Описание
Очень компактный светодиодный осветитель для фотоаппаратов и смартфонов. Светит не так ярко, как оригинальный Lume Cube, но обеспечивает достаточно хорошую освещенность на небольших дистанциях. Работает только в режиме постоянного света, яркость можно регулировать (4 уровня). Устанавливается на штативный винт 1/4", в «башмак» камеры или примагничивается задней стенкой к ровным металлическим поверхностям. Встроенного аккумулятора хватает на 80 минут работы. Защита от пыли и влаги IP67 позволяет использовать данный фонарик даже в экстремальных условиях (выдерживает кратковременное погружение под воду).
В комплекте с Fujimi FJL-CUBIK идут 3 светофильтра: рассеивающий и 2 оранжевых (CTO Full и 1/2). Оранжевые фильтры изменяют цветовую температуру света при использовании осветителя вместе с «теплыми» источниками света – такими как лампы накаливания.