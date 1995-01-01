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Осветитель Fujimi FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К

  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
  • FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
Код товара:УТ-00054775
Артикул:1674

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрный светодиодный осветитель – размеры чуть меньше, чем у банковской карты. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу от 100 до 40 минут, в зависимости от выбранного режима яркости (их 3). Температура белого цвета не регулируется – постоянный 6600 К, что немного холоднее, чем прямой солнечный свет. Штативная резьба и металлический адаптер в комплекте позволяют использовать эту светодиодную панель или прямо на камере, или на каком-либо внешнем держателе.