Осветитель Fujimi FJL-AMIGO, светодиодный, 3.5 Вт, 6600 К
Код товара:УТ-00054775
Артикул:1674
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность3.5 Вт
Световой поток290 лм
Цветовая температура6600 К +/- 500 К
Индекс CRI≥ 80
Регулировка мощности3 режима яркости
Угол освещения120°
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор 3.7 В, 500 мАч: 100 / 60 / 40 минут работы
Работа от сетиот USB-зарядного устройства (не входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Тип креплениярезьба 1/4"-20, адаптер в башмак камеры
Вес44 г
Размеры72 х 41 х 10.5 мм
Сайт производителяhttps://www.fujimishop.ru
Комплектациякабель USB micro, адаптер в башмак камеры
Описание
Миниатюрный светодиодный осветитель – размеры чуть меньше, чем у банковской карты. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу от 100 до 40 минут, в зависимости от выбранного режима яркости (их 3). Температура белого цвета не регулируется – постоянный 6600 К, что немного холоднее, чем прямой солнечный свет. Штативная резьба и металлический адаптер в комплекте позволяют использовать эту светодиодную панель или прямо на камере, или на каком-либо внешнем держателе.