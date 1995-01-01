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Стойка Fujimi FJ8709, 280 см, до 6 кг

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Код товара: УТ-00052656 Артикул: 1681 Код товара: УТ-00052656 Артикул: 1681 Вес (брутто), кг 0.900 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.900 Описание Трехсекционная стойка для студийных осветительных приборов, в том числе тяжелых: выдерживает нагрузку до 6 кг. В сложенном положении занимает 99 см в длину. Верхний наконечник (шпигот) 5/8" с винтом 1/4" является несъемным. Материалы: алюминий и пластик. Макс. высота: 280 см

280 см Мин. высота: 95 см

95 см В сложенном виде: 99 см

Макс. диаметр: 35 мм

Макс. нагрузка: 6 кг

6 кг Вес: 1. 5 кг Видео Наш обзор

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