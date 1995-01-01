Стойка Fujimi FJ8709, 280 см, до 6 кг
Код товара:УТ-00052656
Артикул:1681
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.900
Описание
Трехсекционная стойка для студийных осветительных приборов, в том числе тяжелых: выдерживает нагрузку до 6 кг. В сложенном положении занимает 99 см в длину. Верхний наконечник (шпигот) 5/8" с винтом 1/4" является несъемным. Материалы: алюминий и пластик.
- Макс. высота: 280 см
- Мин. высота: 95 см
- В сложенном виде: 99 см
- Макс. диаметр: 35 мм
- Макс. нагрузка: 6 кг
- Вес: 1.5 кг