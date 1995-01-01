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Стойка Fujimi FJ8709, 280 см, до 6 кг

  • FJ8709, 280 см, до 6 кг
  • FJ8709, 280 см, до 6 кг
  • FJ8709, 280 см, до 6 кг
Код товара:УТ-00052656
Артикул:1681

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Трехсекционная стойка для студийных осветительных приборов, в том числе тяжелых: выдерживает нагрузку до 6 кг. В сложенном положении занимает 99 см в длину. Верхний наконечник (шпигот) 5/8" с винтом 1/4" является несъемным. Материалы: алюминий и пластик.

  • Макс. высота: 280 см
  • Мин. высота: 95 см
  • В сложенном виде: 99 см
  • Макс. диаметр: 35 мм
  • Макс. нагрузка: 6 кг
  • Вес: 1.5 кг