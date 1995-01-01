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Стойка Fujimi FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора

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Код товара: УТ-00040019 Артикул: 1614 Код товара: УТ-00040019 Артикул: 1614 Вес 810 г Вес (брутто), кг 0.063 Размеры максимальная высота: 190 см, в сложенном состоянии: 68 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 810 г Вес (брутто), кг 0.063 Размеры максимальная высота: 190 см, в сложенном состоянии: 68 см Описание Компактная алюминиевая трехсекционная стойка для легких осветительных приборов, таких как накамерные вспышки или лампы-вспышки. В сложенном положении занимает всего 68 см в длину, что делает ее отличным выбором для выездной съемки на локации. Стандартный шпигот 5/8" с винтом 1/4". В сложенном состоянии: 680 мм

Максимальная высота: 1900 мм

Максимальная нагрузка: 3 кг

Вес: 810 г Видео Наш обзор

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