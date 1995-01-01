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Стойка Fujimi FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора

  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
  • FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
Код товара:УТ-00040019
Артикул:1614

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная алюминиевая трехсекционная стойка для легких осветительных приборов, таких как накамерные вспышки или лампы-вспышки. В сложенном положении занимает всего 68 см в длину, что делает ее отличным выбором для выездной съемки на локации. Стандартный шпигот 5/8" с винтом 1/4".

  • В сложенном состоянии: 680 мм
  • Максимальная высота: 1900 мм
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Вес: 810 г