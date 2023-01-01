Стойка Fujimi FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
Код товара : УТ-00040019
Артикул : 1614
990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес
810 г
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Компактная алюминиевая трехсекционная стойка для легких осветительных приборов, таких как накамерные вспышки или лампы-вспышки. В сложенном положении занимает всего 68 см в длину, что делает ее отличным выбором для выездной съемки на локации. Стандартный шпигот 5/8" с винтом 1/4".
- В сложенном состоянии: 680 мм
- Максимальная высота: 1900 мм
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Вес: 810 г