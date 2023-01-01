Компактная алюминиевая трехсекционная стойка для легких осветительных приборов, таких как накамерные вспышки или лампы-вспышки. В сложенном положении занимает всего 68 см в длину, что делает ее отличным выбором для выездной съемки на локации. Стандартный шпигот 5/8" с винтом 1/4".