Стойка Fujimi FJ8700, 190 см, до 3 кг., без амортизатора
Код товара:УТ-00040019
Артикул:1614
Товар не найден
Характеристики
Вес810 г
Вес (брутто), кг0.063
Размерымаксимальная высота: 190 см, в сложенном состоянии: 68 см
Описание
Компактная алюминиевая трехсекционная стойка для легких осветительных приборов, таких как накамерные вспышки или лампы-вспышки. В сложенном положении занимает всего 68 см в длину, что делает ее отличным выбором для выездной съемки на локации. Стандартный шпигот 5/8" с винтом 1/4".
- В сложенном состоянии: 680 мм
- Максимальная высота: 1900 мм
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Вес: 810 г