Зарядное устройство Fujimi UNC-BG1 для NP-BG1 / NP-FG1
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Sony NP-BG1. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для ряда старых камер Sony Cyber-shot: DSC-H10, DSC-H3, DSC-H7, DSC-H50, DSC-H9, DSC-N1, DSC-N2, DSC-T100, DSC-T20, DSC-W100, DSC-W110, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W130, DSC-W150, DSC-W170, DSC-W200, DSC-W210, DSC-W215, DSC-W220, DSC-W30, DSC-W300, DSC-W35, DSC-W50, DSC-W55, DSC-W70, DSC-W80, DSC-W80HDPR, DSC-W85, DSC-W90, DCS-H90, DCS-HX9, DCS-HX10, DCS-HX20, DCS-HX30, DCS-T110, DCS-WX10, DCS-H70, DCS-HX5, DCS-HX7 (список может быть неполным).
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).