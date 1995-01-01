Зарядное устройство Fujimi UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15
Код товара:УТ-00027597
Артикул:1514
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
- Nikon Zf, ZR
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15