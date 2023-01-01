Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Подходит для таких камер как Nikon D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D7000, D7100, D7200, Nikon 1 V1.

Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).