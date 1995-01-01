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Зарядное устройство Fujimi UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15

  • UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15
  • UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15
  • UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15
Код товара:УТ-00027597
Артикул:1514

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15