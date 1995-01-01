Зарядное устройство Fujimi UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15

<





>

Код товара: УТ-00027597 Артикул: 1514 Код товара: УТ-00027597 Артикул: 1514 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А). Совместимые камеры: Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8

Nikon Zf, ZR

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15 Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.