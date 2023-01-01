Зарядное устройство Fujimi UNC-ENEL15 для Nikon EN-EL15
Код товара : УТ-00027597
Артикул : 1514
1 180 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как Nikon D500, D600, D610, D750, D780, D800, D810, D7000, D7100, D7200, Nikon 1 V1.
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).