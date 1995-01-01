Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FH50 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи Sony NP-FH50 от сети или компьютера. Оно обладает интеллектуальным контроллером и ЖК экраном, который показывает шкалу заряда.

В комплект входит собственно зарядное устройство, сетевой адаптер с USB выходом (5 Вт) и USB кабель.

Совместимые камеры Sony:

Зеркальные фотоаппараты:

DSLR-A390

DSLR-A330

DSLR-A290

DSLR-A230

Компактные видеокамеры: