Описание

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FH50 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи Sony NP-FH50 от сети или компьютера. Оно обладает интеллектуальным контроллером и цветным ЖК экраном, который показывает шкалу заряда Вашего акб. Зарядное устройство быстро заряжает батарею фотоаппарата и не чувствителен к перепадам напряжения в сети.