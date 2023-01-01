Зарядное устройство Fujimi UNC-FH50 для Sony NP-FH50
Код товара : УТ-00043427
Артикул : 1384
1 180 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FH50 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи Sony NP-FH50 от сети или компьютера. Оно обладает интеллектуальным контроллером и цветным ЖК экраном, который показывает шкалу заряда Вашего акб. Зарядное устройство быстро заряжает батарею фотоаппарата и не чувствителен к перепадам напряжения в сети.