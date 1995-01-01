Зарядное устройство Fujimi UNC-FH50 для Sony NP-FH50
Код товара:УТ-00043427
Артикул:1384
Товар не найден
Описание
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FH50 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи Sony NP-FH50 от сети или компьютера. Оно обладает интеллектуальным контроллером и ЖК экраном, который показывает шкалу заряда.
В комплект входит собственно зарядное устройство, сетевой адаптер с USB выходом (5 Вт) и USB кабель.
Совместимые камеры Sony:
Зеркальные фотоаппараты:
- DSLR-A390
- DSLR-A330
- DSLR-A290
- DSLR-A230
Компактные видеокамеры:
- HDR-XR520VE
- HDR-XR520V
- HDR-XR520E
- HDR-XR520
- HDR-XR500VE
- HDR-XR500V
- HDR-XR500E
- HDR-XR500
- HDR-XR200VE
- HDR-XR200V
- HDR-XR200E
- HDR-XR200
- HDR-XR106E
- HDR-XR105E
- HDR-XR100E
- HDR-XR100
- HDR-UX20
- HDR-SR12
- HDR-SR11
- DCR-SX60
- DCR-SX50E
- DCR-SX41E
- DCR-SX41
- DCR-SX40
- DCR-SX31E
- DCR-SX30E
- DCR-SR87
- DCR-SR67
- DCR-SR57E
- DCR-SR47
- DCR-SR37E
- DCR-DVD850E
- DCR-DVD850
- DCR-DVD650E
- DCR-DVD650
- DCR-DVD450E
- DCR-DVD150E