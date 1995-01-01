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Зарядное устройство Fujimi UNC-FH50 для Sony NP-FH50

  • UNC-FH50 для Sony NP-FH50
  • UNC-FH50 для Sony NP-FH50
  • UNC-FH50 для Sony NP-FH50
  • UNC-FH50 для Sony NP-FH50
  • UNC-FH50 для Sony NP-FH50
Код товара:УТ-00043427
Артикул:1384

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FH50 предназначено для зарядки аккумуляторной батареи Sony NP-FH50 от сети или компьютера. Оно обладает интеллектуальным контроллером и ЖК экраном, который показывает шкалу заряда.

В комплект входит собственно зарядное устройство, сетевой адаптер с USB выходом (5 Вт) и USB кабель.

Совместимые камеры Sony:

Зеркальные фотоаппараты:

  • DSLR-A390
  • DSLR-A330
  • DSLR-A290
  • DSLR-A230

Компактные видеокамеры:

  • HDR-XR520VE
  • HDR-XR520V
  • HDR-XR520E
  • HDR-XR520
  • HDR-XR500VE
  • HDR-XR500V
  • HDR-XR500E
  • HDR-XR500
  • HDR-XR200VE
  • HDR-XR200V
  • HDR-XR200E
  • HDR-XR200
  • HDR-XR106E
  • HDR-XR105E
  • HDR-XR100E
  • HDR-XR100
  • HDR-UX20
  • HDR-SR12
  • HDR-SR11
  • DCR-SX60
  • DCR-SX50E
  • DCR-SX41E
  • DCR-SX41
  • DCR-SX40
  • DCR-SX31E
  • DCR-SX30E
  • DCR-SR87
  • DCR-SR67
  • DCR-SR57E
  • DCR-SR47
  • DCR-SR37E
  • DCR-DVD850E
  • DCR-DVD850
  • DCR-DVD650E
  • DCR-DVD650
  • DCR-DVD450E
  • DCR-DVD150E