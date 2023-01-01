Зарядное устройство Fujimi для Sony NP-F750 / NP-F970 (FJ-UNC-F960)
Код товара : УТ-00018687
Артикул : 1383
1 180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Универсальное зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-F960 совместимо с линейкой аккумуляторов для видеокамер Sony типа V (NP-F750, NP-F960, NP-F970 и т.д.), обеспечивая их быструю и безопасную зарядку. Благодаря компактности и малому весу зарядное устройство легко брать с собой; светодиодная индикация состояния и длинный шнур питания повышают удобство использования.