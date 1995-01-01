Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Fujimi UNC-EL5 для Nikon EN-EL5

  • UNC-EL5 для Nikon EN-EL5
  • UNC-EL5 для Nikon EN-EL5
  • UNC-EL5 для Nikon EN-EL5
Код товара:УТ-00032282
Артикул:1380

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Подходит для таких камер как

  • Nikon Coolpix P500, P510, P520, P530
  • Nikon Coolpix P80, P90, P100
  • Nikon Coolpix P5000, P5100, P6000

Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).