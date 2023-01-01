Зарядное устройство Fujimi UNC-EL5 для Nikon EN-EL5
Код товара : УТ-00032282
Артикул : 1380
1 180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как
- Nikon Coolpix P500, P510, P520, P530
- Nikon Coolpix P80, P90, P100
- Nikon Coolpix P5000, P5100, P6000
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).