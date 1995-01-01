Зарядное устройство Fujimi UNC-EL5 для Nikon EN-EL5
Код товара:УТ-00032282
Артикул:1380
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как
- Nikon Coolpix P500, P510, P520, P530
- Nikon Coolpix P80, P90, P100
- Nikon Coolpix P5000, P5100, P6000
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).