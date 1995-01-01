Зарядное устройство Fujimi UNC-EL5 для Nikon EN-EL5

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Код товара: УТ-00032282 Артикул: 1380 Код товара: УТ-00032282 Артикул: 1380 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Подходит для таких камер как Nikon Coolpix P500, P510, P520, P530

Nikon Coolpix P80, P90, P100

Nikon Coolpix P5000, P5100, P6000 Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А). Видео Наш обзор

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