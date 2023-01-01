Зарядное устройсто Fujimi для EN-EL3e (FJ-UNC-ENEL3E)
Код товара : УТ-00032439
Артикул : 1379
1 180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL3e. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Подходит для таких камер как
- Nikon D50, D70, D70s, D80, D90
- Nikon D100, D200, D300, D300s, D700
Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).