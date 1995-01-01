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Зарядное устройсто Fujimi для EN-EL3e (FJ-UNC-ENEL3E)

  • для EN-EL3e (FJ-UNC-ENEL3E)
  • для EN-EL3e (FJ-UNC-ENEL3E)
  • для EN-EL3e (FJ-UNC-ENEL3E)
Код товара:УТ-00032439
Артикул:1379

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL3e. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Подходит для таких камер как

  • Nikon D50, D70, D70s, D80, D90
  • Nikon D100, D200, D300, D300s, D700

Может использоваться для зарядки мобильных устройств (USB Micro, 5В 1А).