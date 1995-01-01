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Зарядное устройство Fujimi UNC-EL14 для Nikon EN-EL14

  • UNC-EL14 для Nikon EN-EL14
  • UNC-EL14 для Nikon EN-EL14
  • UNC-EL14 для Nikon EN-EL14
Код товара:УТ-00018685
Артикул:1378

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Совместимость с D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800.

  • Выход: 4,2B / 8,4B / 600мА
  • Вход: DC 5B / 1 - 2А
  • Размер: 85 х 54 х 18 мм