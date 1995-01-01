Зарядное устройство Fujimi UNC-EL14 для Nikon EN-EL14

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Код товара: УТ-00018685 Артикул: 1378 Код товара: УТ-00018685 Артикул: 1378 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание USB Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Совместимость с D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, Df, Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800. Выход: 4,2B / 8,4B / 600мА

Вход: DC 5B / 1 - 2А

Размер: 85 х 54 х 18 мм Видео Наш обзор

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