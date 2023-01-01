Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BLN1 для BLN-1
Код товара : УТ-00022230
Артикул : 1373
1 180 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
USB зарядное устройство c ЖК-дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Зарядное устройство FJ-UNC-BLN1 подходит к аккумуляторам Olympus BLN-1.
Совместимые камеры:
- Olympus OM-D E-M1, E-M5 Mark II, E-M5
- Olympus PEN-F, PEN E-P5