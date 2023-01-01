Описание

USB зарядное устройство c ЖК-дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Зарядное устройство FJ-UNC-BLN1 подходит к аккумуляторам Olympus BLN-1.

Совместимые камеры: