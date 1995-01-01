Штативная головка Fujimi FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
Код товара:УТ-00043204
Артикул:1529
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг7
Тип головки 2D
Головка3D, гнездо под штативный винт 3/8"
Пузырьковый уровеньНа штативе
Материалалюминий
Вес450 г
Описание
Штативная головка типа 3D (с тремя степенями свободы). Легкая конструкция с длинной ручкой: удобно для управления камерой во время видеозаписи. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее.