Штативная головка типа 3D (с тремя степенями свободы). Легкая конструкция с длинной ручкой: удобно для управления камерой во время видеозаписи. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее.