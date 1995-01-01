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Штативная головка Fujimi FJ-PH80S, 3D, до 7 кг

  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
  • FJ-PH80S, 3D, до 7 кг
Код товара:УТ-00043204
Артикул:1529

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штативная головка типа 3D (с тремя степенями свободы). Легкая конструкция с длинной ручкой: удобно для управления камерой во время видеозаписи. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее.