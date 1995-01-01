Штативная головка Fujimi FJPH-80B, 3D, до 20 кг

<





>

Код товара: УТ-00035836 Артикул: 1235 Код товара: УТ-00035836 Артикул: 1235 Безопасная нагрузка, кг 20 Тип головки 3D Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень есть, 2 шт. Быстросъемная площадка есть, FJ-QRP80, совместимая с Arca Swiss Максимальная нагрузка 20 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 13 см Вес 0.75 кг Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 20 Тип головки 3D Характеристики Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень есть, 2 шт. Быстросъемная площадка есть, FJ-QRP80, совместимая с Arca Swiss Максимальная нагрузка 20 кг Материал алюминий Рабочая высота головки 13 см Физические характеристики Вес 0.75 кг Описание 3D штативная головка («с тремя степенями свободы») с высокой безопасной нагрузкой: 20 кг. Каждая из осей блокируется отдельной рукояткой, что позволяет точно настроить положение камеры – наиболее актуально для предметной съемки, съемки архитектуры, интерьера. Крепление стандарта Arca Swiss позволяет использовать альтернативные площадки (например, L-образные). 2 пузырьковых уровня обеспечивают точное позиционирование камеры как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.