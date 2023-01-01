3D штативная головка («с тремя степенями свободы») с высокой безопасной нагрузкой: 20 кг. Каждая из осей блокируется отдельной рукояткой, что позволяет точно настроить положение камеры – наиболее актуально для предметной съемки, съемки архитектуры, интерьера. Крепление стандарта Arca Swiss позволяет использовать альтернативные площадки (например, L-образные). 2 пузырьковых уровня обеспечивают точное позиционирование камеры как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра.