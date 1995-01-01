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Штативная головка Fujimi FJPH-80B, 3D, до 20 кг

  • FJPH-80B, 3D, до 20 кг
  • FJPH-80B, 3D, до 20 кг
  • FJPH-80B, 3D, до 20 кг
Код товара:УТ-00035836
Артикул:1235

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

3D штативная головка («с тремя степенями свободы») с высокой безопасной нагрузкой: 20 кг. Каждая из осей блокируется отдельной рукояткой, что позволяет точно настроить положение камеры – наиболее актуально для предметной съемки, съемки архитектуры, интерьера. Крепление стандарта Arca Swiss позволяет использовать альтернативные площадки (например, L-образные). 2 пузырьковых уровня обеспечивают точное позиционирование камеры как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией кадра.